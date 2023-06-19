В омском правительстве произошли кадровые перестановки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В омском правительстве наметились кадровые перестановки. Об этом заявил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Занимающий должность министра внутренней политики и массовых коммуникаций Олег Заремба с 20 июня будет работать в качестве освобожденного заместителя председателя правительства Омской области. Он продолжит курировать внутреннюю политику, министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также министерство культуры.

Руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Анна Марухина назначается на должность заместителя председателя правительства Омской области. Пост министра внутренней политики и массовых коммуникаций займет Анастасия Терпугова. На сегодняшний день она является первым заместителем главы данного ведомства.

Заместитель председателя регионального кабинета министров Андрей Шпиленко также будет назначен официальным представителем Омской области при правительстве РФ. На должность заместителя министра региональной безопасности Омской области назначается Евгений Романин.

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