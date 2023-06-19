Омская область оказалась на 41 строке рейтинга доходов населения страны

Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты РИА Новости составили рейтинг регионов по доходам населения за 2022 год. На первых строчках оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва.

Омская область разместилась на 41-м месте рейтинга. На 2022 год отношение медианных доходов омичей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,56.

При этом доля населения за чертой бедности насчитывает 12%. Это на 0,8% меньше по сравнению с 2021 годом.

По данным информагентства, в среднем по стране доля населения за чертой бедности сократилась на 1,2%.

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