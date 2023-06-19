С 1 июля в Омске все маршрутки уберут на второстепенные улицы

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- Как доехать до ...? Скоро этот вопрос на остановках общественного транспорта будет максимально актуальным. Директор департамента транспорта Вадим Кормилец сообщил, что с 1 июля все маршрутки уберут из центра города. Большие изменения ожидают жителей Амура и Нефтяников.

Малогабаритный транспорт поедет по улицам Фрунзе и Маршала Жукова. Такая мера связана с избытком машин в центре города.

Так, маршрут №212 поедет по улице Жукова. Изменения будут временные - пока перевозчик не получит автобусы большей вместимости.

Автобус №45 продлят до Амура-2 по просьбам местных жителей.

46-й автобус, который сейчас идет по улице Герцена, поедет по параллельной - Орджоникидзе, улучшив транспортную доступность нового микрорайона «Тарская крепость».

Останутся на Гагарина соцмаршруты ПАТП №8 - автобусы малого класса №16,23,25,46,62,94.

Маршруты №225 и 393 полностью ушли с рынка перевозок из-за отказа менять схему движения автобусов.

Информация будет дополняться в следующих публикациях «КП-Омск».

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