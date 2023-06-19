Пьяный рецидивист чуть не угробил двоих детей на полевой дороге под Исилькулем в Омской области

Фото: Госавтоинспекция

На полевой дороге под Исилькулем в Омской области чуть не угробил двоих детей пьяный рецидивист. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Всё произошло накануне на 68-м км дороги Исилькуль - Называевск. Водитель «Хендая»не справился с управлением на полевой дороге и машина перевернулась. В происшествии пострадали дети 10 и 14 лет.

Информация о пострадавших в полицию передали врачи. Виновника аварии нашли и провели на алкотестере, который показал составили 0,770 мг/л.

Оказалось, это не первое нарушение 29-летнего пьяницы. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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