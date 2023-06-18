Только 37% собранных налогов остаются в Омской области

Фото: Даниил ОПАРИН

Виталий Хоценко предложил поднять дотации регионам, оставляющих в своем бюджете меньшую часть собранных налогов. По его словам, лишь 37% налоговых поступлений остается в регионе. По мнению главы региона, этот факт должен учитываться при осуществлении бюджетного выравнивания, что даст возможность повысить уровень финансовой обеспеченности Омской области.

– Сегодня на территории области собирается 300 млрд руб. налогов в бюджетную систему РФ в целом, включая федеральные, региональные, местные налоги. Но только 37% от этих налогов остается на территории Омской области, – сообщает ТАСС, цитируя главу региона Виталия Хоценко.

Виталий Хоценко также отметил, что в Омской области уровень бюджетной обеспеченности составляет 0,78. Однако достаточным показателем считается 0,9.

– Мы сегодня находим понимание по этой теме и в правительстве России, и в Совете Федерации. Мы рассчитываем на это решение, оно очень важно сегодня не только для нас, – подчеркнул Виталий Хоценко.

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