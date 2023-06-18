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НовостиПолитика18 июня 2023 7:46

ЛДПР выдвинула Максим Макаленко в качестве кандидата в губернаторы Омской области

Кандидату необходимо подать документы и пройти муниципальный фильтр
Елена УРМАНОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 17 июня, на партийной конференции омское региональное отделение ЛДПР выдвинуло претендента на пост губернатора Омской области. Им стал Максим Макаленко.

Теперь кандидату нужно до 26 июля предоставить пакет документов для регистрации. Необходимо также пройти муниципальный фильтр. Для этого требуется собрать 210 – 220 подписей от депутатов местных советов и глав муниципальных образований

Напомним, что выборы пройдут 9 и 10 сентября.

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