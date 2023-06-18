В Омске ищут подрядчика, который оформит выставку «Флора-2023»

Фото: 2ГИС

В пятницу, 16 июня, на государственном портале закупок появился лот на создание ландшафтных экспозиций. Начальная цена контракта – более 13,8 миллионов рублей.

От подрядчика требуется изготовить, доставить, установить и оформить 14 экспозиций, соответствующих определенным требованиям. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 июня.

Тема выставки в 2023 году – «Время выбрало нас». Различные варианты интерпретации темы времени представят в Выставочном и Воскресенском скверах.

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