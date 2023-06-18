Виталий Хоценко поблагодарил омских медработников за труд в их профессиональный праздник

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 18 июня, по всей стране отмечается День медицинского работника. В видеообращении в своем телеграм-канале Виталий Хоценко поздравил омских медработников с профессиональным праздником.

Глава региона выразил благодарность омским врачам за умение находить подход к каждому пациенту, терпение и доброту. Виталий Хоценко также отметил важную роль врачей, оказывающих помощь участникам СВО.

– Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все медицинские работники! Медикам доверено самое ценное — жизнь и здоровье людей. Искренне благодарю каждого за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Низкий вам поклон! – написал глава региона в телеграм-канале.

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