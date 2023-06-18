Виталий Хоценко заявил о планах строительства нового аэропорта Омск-Федоровка

В Омской Области до 2028 года планируется построить новый аэропорт Омск-Федоровка. Об этом врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

– Сейчас у нас аэропорт в городе, мы планируем его выносить на 30 км от [центра] города. Рассчитываем до 2028 года проект реализовать. Ближайшая задача — выйти на концессионное соглашение. По-хорошему, должны сделать это ещё до конца года, — сообщил Виталий Хоценко.

Общая стоимость проекта — 36 млрд рублей. Из федерального бюджета необходимо выделить более 16 млрд рублей.

Отметим, что действующий аэропорт находится в черте города. Самолеты взлетают и заходят на посадку над центральной частью города. Поэтому строительство нового аэропорта обусловлено безопасностью омичей.

Также действующий авиаузел препятствует строительству в ряде городских зон.

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