«Единая Россия» 19 июня назовет имя своего кандидата в губернаторы Омской области

Фото: Мария ЛЕНЦ

Имя своего кандидата в губернаторы Омской области в понедельник, 19 июня, назовет региональное отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Голосование будет проходить по кандидатурам, выдвинутым президиумом регионального политсовета для последующего выдвижения в губернаторы Омской области. Итоги объявят в этот же день.

Между тем, ранее свою поддержку выражал генсек партии Андрей Турчак. При последнем визите в Омск он поддержал действующего врио губернатора Виталия Хоценко.

Напомним, выборы главы омского региона пройдут 9 и 10 сентября. Пока своих кандидатов выдвинули КПРФ, «Коммунисты России» и ЛДПР.

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