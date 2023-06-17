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НовостиОбщество17 июня 2023 5:20

Андрей Соловьев стал лучшим врачом Омской области

Он работает завотделением анестезиологии-реанимации онкодиспансера
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: минздрав Омской области

Фото: минздрав Омской области

Лучшим врачом Омской области стал завотделением анестезиологии-реанимации онкодиспансера Андрей Соловьев. Свою награду он получил в канун профессионального праздника - Дня медицинского работника.

Чествование врачей, медсестер и младшего медперсонала прошло накануне в Концертном зале. На торжественном мероприятии была награждены лучше работники медицинской отрасли.

Отметим, что всего же награды получили 72 специалиста из разных медучреждений Омской области.

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