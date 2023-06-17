Андрей Соловьев стал лучшим врачом Омской области

Фото: минздрав Омской области

Лучшим врачом Омской области стал завотделением анестезиологии-реанимации онкодиспансера Андрей Соловьев. Свою награду он получил в канун профессионального праздника - Дня медицинского работника.

Чествование врачей, медсестер и младшего медперсонала прошло накануне в Концертном зале. На торжественном мероприятии была награждены лучше работники медицинской отрасли.

Отметим, что всего же награды получили 72 специалиста из разных медучреждений Омской области.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru