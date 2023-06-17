В Омске перекрыли участок улицы 22 Апреля в районе площади Лицкевича

Фото: департамент транспорта

В районе площади Лицкевича участок улицы 22 Апреля перекрыли в Омске с вечера 16 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Ограничение движения для всех видов транспорта будет действовать до 6.00 понедельника, 19 июня. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ теплосетей.

На период выходных дней будут изменены схемы движения нескольких автобусов общественного транспорта. В частности, маршруты № 69, 323, 335, 421 при движении со стороны улицы Химиков за ДК «Звездный» будут поворачивать направо на улицу Энергетиков, затем налево на улицу Энтузиастов. В районе «Ермака» они завернут на улицу Нефтезаводскую и поедут по привычному направлению. 59-й автобус при движении с улицы Химиков пойдет по той же схеме, но у «Ермака» он повернет на Нефтезаводскую в сторону нефтезавода.

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