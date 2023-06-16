Предприниматель из Омска поставлял в школу №58 некачественные продукты

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некачественные продукты в школу №58 поставлял предприниматель из Омска. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Нарушения были выявлены в марте в ходе санитарной проверки. Представитель пищевого бизнеса готовил для детей в омской школе, но вот качество продукции не устроило сотрудников надзорного органа.
– В мае Роспотребнадзор обратился в Октябрьский районный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, – сообщили в Роспотребнадзоре.
Решением суда работа предпринимателя в пищеблоке школы приостановлена на 30 суток. За это время ему необходимо устранить все нарушения.
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