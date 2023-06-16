Прокуратура требует от омской «Тепловой компании» отремонтировать трубопроводы до зимы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До зимы отремонтировать трубопроводы от омской «Тепловой компании» требует прокуратура. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Дело в том, что в домах по адресам: 50 лет Профсоюзов, 101, Тварковского, 4, 50 лет Профсоюзов, 75, 50 лет Профсоюзов, 75 Б и Заозерной, 28 необходимо привести в пригодное состояние сети. В ходе прокурорской проверки на некоторых участках отсутствовала теплоизоляция.

- Установлено, что в отопительные периоды последних двух лет на трубопроводе по ул. Заозерная, 28 трижды проводились работы по предупреждению развития аварийной ситуации с отключением теплоснабжения на 14 объектах, в том числе 7 многоквартирных домах. Вместе с тем капитальный ремонт данного участка тепловых сетей не проведен, — отметили в облпрокуратуре.

Сотрудники надзорного органа также отметили, что данное состояние нарушает права омичей на получение надежного теплоснабжения.

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