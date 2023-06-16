В Омской области 18 и 19 июня прогнозируют заморозки до -5 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области в воскресенье и понедельник, 18 и 19 июня, ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В связи с надвигающимся на регион опасным природным явлениям ГУ МЧС по Омской области рекомендует садоводам накрыть растения полимерной пленкой или нетканым материалом.

Напомним, в эти выходные в Омской области воздух прогреется до +24...+29 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь. В понедельник на территорию региона придет похолодание до +12 градусов, осадки сохранятся.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru