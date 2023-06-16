В поселке Черлак росгвардейцы задержали омича, обокравшего односельчанина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель поселка Черлак Омской области обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже имущества. Мужчина рассказал, что со двора его дома пропали вещи хозяйственного назначения, в том числе металлическая фляга, на общую сумму порядка 3200 рублей.

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о краже и приметы подозреваемого, по которым они узнали похитителя. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина был неоднократно судим, в том числе и по статье «Кража».

Подозреваемый был задержан росгвардейцами на одной из улиц поселка. Мужчину передали сотрудникам полиции. После того как его причастность к краже подтвердилась, на омича завели уголовное дело.

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