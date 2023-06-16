В омских автобусах №64 появились валидаторы

Фото: администрация Омска

Омские частные перевозчики начали устанавливать валидаторы. Первые устройства появились в автобусах на маршруте №64, который обслуживает частный перевозчик, президент «Омского транспортного союза» Николай Артемьев. В скором времени валидаторы появятся в транспортных средствах и на других маршрутах.

— Планируем запустить бескондукторную систему. Это позволит удобно рассчитываться пассажирам, которые находятся на задней площадке, — сообщает РИА «Омск-информ», цитируя Николая Артемьева.

Несколько частников уже приняли решение подключиться к этой системе. Однако один из омских перевозчиков, депутат горсовета Андрей Бондаренко пояснил, почему некоторые частники не спешат устанавливать валидаторы.

– Основная причина, почему перевозчики не ставят валидаторы, чтобы не возить пассажиров бесплатно и не разводить «зайцев». Ведь бескондукторная система предполагает наличие контролёров, а их у частных перевозчиков нет, — подчеркнул Андрей Бондаренко.

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