Омский НПЗ увеличит производство солнечной электроэнергии

Омский НПЗ начал расширение действующей на предприятии солнечной электростанции с 1 МВт до 20 МВт. Новые мощности обеспечат энергией до 20% потребностей предприятия. Станция будет состоять из солнечных панелей только российского производства.

Новую станцию на 20 МВт разместят на 36 гектарах. Сбор солнечной энергии обеспечат 49 тысяч фотоэлектрических панелей. Для бесперебойного электроснабжения производственных установок комплекс будет оснащен высокотехнологичной системой накопления энергии. Запуск станции запланирован на 2024 год.

— Омский НПЗ много внимания уделяет инновационным технологиям для снижения воздействия производства на окружающую среду. В этом плане солнечная электрогенерация обладает огромным потенциалом. Развитие альтернативной энергетики на территории предприятия способствует достижению комплексного эффекта: мы одновременно повышаем энергоэффективность и улучшаем экологические показатели производства, —отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Солнечная электростанция на 1 МВт начала работу на ОНПЗ в 2019 году. Она стала первой станцией такого типа в регионе. Сейчас станция обеспечивает электроснабжение всех административных зданий предприятия. Пилотная станция была оснащена российским оборудованием и инновационными системами следования за солнцем. Это позволило максимально эффективно аккумулировать энергию. На ОНПЗ продолжается экологическая модернизации — на эти цели выделено более 500 млрд рублей.