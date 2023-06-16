«Газпром нефть» и Омская область подписали соглашение по развитию региона

«Газпром нефть» и Омская область на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о реализации гуманитарных и экологических проектов, а также улучшении инвестиционного климата региона.

В Омске строят завод по производству высокотехнологичного сырья для металлургии, реализует национальный проект по созданию первого в России современного производства катализаторов нефтепереработки. Также развиваются проекты по развитию и внедрению природоохранных технологий. ОНПЗ расширяет мощность собственной солнечной электростанции. Завершается строительство комплекса водоочистки «Биосфера».

«Газпром нефть» продолжит программу инвестиций «Родные города». Она направленна на поддержку местных инициатив жителей, создание комфортной городской среды, развитие образовательных программ в омских колледжах и вузах. Отдельное внимание в соглашении уделяется вопросам профессионального и массового спорта.