В Омске в 2023 году выпускной пройдет в День Молодежи, 24 июня

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2023 году выпускные вечера по всей России пройдут в новом формате – в День Молодежи. В школах пройдет официальная часть мероприятия, где выпускников поздравят администрация, педагоги и родители. Там же пройдет вручение аттестатов.

Вторая часть мероприятия состоится на Соборной площади. Как рассказали в омском департаменте образования, для выпускников подготовят специальную VIP-зону. Со сцены вчерашних школьников поздравят первые лица города и области.

Также молодых омичей ждет развлекательная программа. Праздник проведет российский певец, музыкант, актер театра, телеведущий, шоумен, участник команды и чемпион Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края по КВНу», солист группы «Makarov Band» и «КамызякиБэнд» Вячеслав Макаров. Свои хиты исполнят приглашенные звезды. Начало праздника в 21:00.

В этом году из омских школ выпустятся 4 684 учащихся 11-х классов и 12 216 учащихся 9-х классов.

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