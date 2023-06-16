В Омске построят Центр уличного баскетбола для детей

Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске появится Центр уличного баскетбола для детей. Инвестором спортивного центра выступит ПАО «Промсвязьбанк», строящий такие объекты в рамках социального проекта "Первый Всероссийский Спортивный Проект "ПСБ-Детям".

Такие центры уже построены в 12 городах России. До 2030 года по всей стране появится 35 таких площадок. В Омской области строительство запланировано на 2024 год.

Глава Омской области Виталий Хоценко и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023.

– Для меня лично это очень важный проект, думаю, как для любого родителя. Государство многое делает для того, чтобы прививать это правило "Спорт – норма жизни". Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным запущен в России национальный проект, куда входит вот такой одноименный федеральный проект, а далее – транслируется в регионы. А бизнес в свою очередь поддерживает эту идеологию социальными проектами, в которые вкладывает собственные средства, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Площадки для уличного баскетбола в рамках проекта соответствуют регламенту и стандартам Международной федерации баскетбола – ФИБА. Площадки являются универсальными. На них можно не только играть в баскетбол, но и сдавать нормативы ГТО. И даже проводить соревнования всероссийского уровня. На одной спортивной площадке смогут заниматься до 250 тысяч человек в год.

Для реализации проекта понадобится участок площадью свыше 2 000 кв. м. Омские власти предложат инвестору несколько альтернативных вариантов.

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