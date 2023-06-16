Омские контрактники получат 100 тыс. рублей по решению Виталия Хоценко

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Врио Омской области Виталий Хоценко подписал указ о предоставлении дополнительных выплат омским контрактникам. Дополнительная региональная мера поддержки коснется жителей Омской области и других регионов, заключивших контракт с Министерством обороны России на пункте отбора в Омской области с 1 марта 2023 года.

– Выплата носит заявительный характер. Специалисты МФЦ оказывают содействие в оформлении заявлений, ежедневно выезжая в пункт отбора. На сегодняшний день уже принято более 40 заявлений, средства начали поступать на счета военнослужащих, — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

В Министерстве труда и социального развития рассказали, что по поручению главы региона Виталия Хоценко в Омской области совершенствуется пакет мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. 14 категорий омских бойцов уже получают региональные выплаты.

Пройти подготовку к службе в зоне СВО можно в омской школе спецназа «Альфа». Там будущих бойцов обучают ветераны, прошедшие горячие точки. Они проводят подготовку по различным направлениям, востребованным в условиях специальной военной операции: тактическая медицина, огневая и инженерная подготовка, военная топография, управление беспилотниками и многое другое.

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