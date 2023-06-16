В Омске готовятся к ремонту 123 дворов

Фото: Евгения ГУСЕВА
К ремонту 123 дворов готовятся в Омске. Об этом сообщает городская администрация.
В перечень межквартальных и внутриквартальных проездов, которые отремонтируют по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы». Больше всего их в Кировском округе.
37 объектов благоустроят по подпрограмме «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Найти свой двор можно по ссылке.
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