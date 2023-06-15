Омичам рассказали, чем уничтожать шелкопряда на приусадебных участках

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Чем уничтожать шелкопряда на приусадебных участках рассказали омичам лесоводы.

Оказалось, что орошение лесов против опасного вредителя, которое производит главное управления лесного хозяйства, не может производиться ближе 300 метров от сел. Поэтому жителям рекомендуют самостоятельно бороться с опасными вредителями.

– Есть смысл обрабатывать декоративные и плодовые культуры самостоятельно. Могу порекомендовать для этих целей биологические препараты, имеющие в своем составе почвенную бактерию Bacillus thuringiensis, например, «Лепидоцид», «Битоксибацилин», «Бикол». Они продаются в крупных садовых гипермаркетах, дачных магазинах. Обработку биопрепаратом нужно проводить при температуре не ниже +18 градусов, в условиях инверсии при скорости ветра не более 0,5–3 м/сек. Оптимально применять препараты утром или вечером, – рассказал начальник Главного управления лесного хозяйства Сергей Максимов.

Всего в этом году лесоводы должны обработать от непарного шелкопряда 15 тыс. га лесного фонда. Работы ведутся с начала июня и должны закончиться уже на этой неделе.

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