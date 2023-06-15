23-этажный дом сдан в эксплуатацию на Левобережье Омска

Фото: пресс-служба администрации города Омска

На Левобережье Омска в эксплуатацию сдан 23-этажный дом. Об этом сообщили в городской администрации.

Здание располагается в микрорайоне «Прибрежный» на бульваре Кузьмина. Общая площадь жилых помещений составляет 9115,5 «квадратов».

Застройщиком жилья является «Сибградстройинвест». Компания реализовала проект на 187 квартир, из которых 104 однокомнатных, 62 двухкомнатных, 21 трехкомнатная. Согласно сервисам по продаже недвижимости, однушки в таком доме стоят в районе четырех миллионов рублей.

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