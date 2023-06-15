Байкеры и активисты студенческих отрядов Омска призвали водителей соблюдать правила на железнодорожных переездах

15 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Омске прошли совместные профилактические акции работников Западно- Сибирской магистрали, сотрудников ГИБДД, а также байкеров и активистов регионального студенческого отряда проводников.

Мотоциклисты впервые присоединились к профилактической работе железнодорожников и провели агитационный мотопробег по улицам города и нескольким переездам. В местах проведения акций, на двух переездах, они организовывали выставку мотоциклов и призывали водителей соблюдать правила дорожного движения. Все желающие фотографировались с мототехникой.

Участники областного студенческого отряда проводников помогали сотрудникам РЖД проводить разъяснительную работу среди водителей автотранспорта, раздавать всем участникам автомобильного движения памятные сувениры, напоминающие о правилах безопасного пересечения пути.

При этом организаторы мероприятия напоминали о том, что лучше пропустить поезд и потерять несколько минут в ожидании, чем лишиться здоровья или жизни, пытаясь проехать под красный сигнал светофора перед приближающимся поездом. Системы пассивной безопасности автомобиля не могут защитить находящихся в нем людей от тяжелых последствий столкновения с поездом.

Основные мероприятия в Омске прошли на переездах на пересечении участка железной дороги от станции Омск-Пассажирский до Речпорта с улицей 1-я Советская, на пересечении перегона между станциями Омск-Восточный и Универсальная с улицей 3-я транспортная.

Также тематическое мероприятие состоялось на одном из переездов между станциями Фадино и Стрела в Омской области, где в этом году допущено уже 2 ДТП.

Всего в этот день в Омской области проинформировано более 1000 водителей.

Как сообщил заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Омскому территориальному управлению Николай Милованов, количество дорожно-транспортных происшествий, допущенных на переездах Омской области за 5 лет, снизилось почти вдвое. В 2018 году в регионе зафиксировано 7 ДТП, в 2022 году – снижение до 4 случаев. Все случаи произошли по вине водителей автотранспортных средств. По словам железнодорожника, снижение аварийности на переездах региона было достигнуто в результате реализации комплекса профилактических проектов и сотрудничества с УГИБДД по Омской области.

Фото предоставлены пресс-службой Омской Западно-Сибирской железной дороги.