25 омичей написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 25 омичей. Об этом сообщает региональный минобр.

Общее количество человек, сдававших обязательный предмет, составило 7 691. А вот по итогам четырех предметом, максимальное количество баллов набрали 37 человек.

- Количество тех, кто не преодолел минимального порога для получения аттестата по русскому языку, менее 0,5 %. При условии успешной сдачи второго обязательного предмета – математики, эти выпускники смогут в резервные дни попытаться пересдать русский язык, - пояснили в региональном ведомстве.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru