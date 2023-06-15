Донбасский опыт поможет воспитать патриотов: Сибирские губернаторы готовы к работе с Хоценко

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Глава Омского региона Виталий Хоценко продолжает работу на площадке ПМЭФ-2023. Сегодня состоялось открытие объединенного стенда «Большая Сибирь» и заседание губернаторов СФО, а также руководящего звена ассоциации «Сибирское соглашение». Старт работе экспозиции регионов Сибири дали зампред Правительства России Виктория Абрамченко и полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Вместе строили планы на будущее - по стратегии социально-экономического развития до 2035 года.

- Работали с Хоценко, когда он был председателем правительства республики ДНР. А теперь он глава Омского региона. Очень рад и прошу всех коллег поддержать его, оказывать всю необходимую помощь, вместе идти нам долго и многое предстоит сделать, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Он добавил, что важна поддержка бойцов СВО, их семей, а также патриотическая работа с подрастающим поколением. И именно глава Омской области знаком с этим как никто другой и сможет привнести большой вклад в разработку стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года. В частности, донбасский опыт руководителя Омской области поможет в патриотическом воспитанию молодежи Сибири.

Отметим, что Хоценко стал первым российским чиновником, который был назначен на высокий пост на Донбассе после начала полномасштабных военных действий на Украине в 2022 году. Теперь он по решению Путина возглавил Омскую область.

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