Омич Дмитрий Силин стал первым зампрокурора Сахалинской области

Фото: прокуратура Сахалинской области
Первым зампрокурора Сахалинской области стал омич Дмитрий Силин. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым.
44-летний прокурор из Омской области окончил Уральскую государственную юридическую академию и с 2001 года работает в органах прокуратуры.
Свою карьерную лестницу он начинал с должности помощника прокурора Черлакского района Омской области. Потом работал в МВД, ФСКН и юстиции прокуратуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, далее Иркутская область, Красноярский край и, собственно, Сахалин.
В карточке личного дела имеются поощрения за примерное исполнение служебных обязанностей Генпрокурора РФ и прокурора Красноярского края.
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