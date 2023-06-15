Омич Дмитрий Силин стал первым зампрокурора Сахалинской области

Фото: прокуратура Сахалинской области

Первым зампрокурора Сахалинской области стал омич Дмитрий Силин. Соответствующий приказ подписан Генпрокурором РФ Игорем Красновым.

44-летний прокурор из Омской области окончил Уральскую государственную юридическую академию и с 2001 года работает в органах прокуратуры.

Свою карьерную лестницу он начинал с должности помощника прокурора Черлакского района Омской области. Потом работал в МВД, ФСКН и юстиции прокуратуры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, далее Иркутская область, Красноярский край и, собственно, Сахалин.

В карточке личного дела имеются поощрения за примерное исполнение служебных обязанностей Генпрокурора РФ и прокурора Красноярского края.

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