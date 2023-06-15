Огненная картина появится в омском парке Победы в рамках акции «Свеча памяти»

Фото: минспорта Омской области

В рамках акции «Свеча памяти» в омском парке Победы появится огненная картина. Об этом сообщает региональный минспорта.

Таким образом жители города почтут память погибших на фронтах в 1941-1945 годах. В этом году исполняется 82 года со дня начала кровопролитной войны.

- С помощью множества лампад горожане выложат 2 ордена Отечественной войны. Начало – в 21.00. В часовне Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского состоится панихида по усопшим и убиенным воинам, - уточняют организаторы.

Участниками мероприятия станут представители региональной и городской власти, общественники, волонтеры Победы, студотрядовцы, юнармейцы, студенческая молодежь и школьники.

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