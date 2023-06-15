С 13 по 16 и с 19 по 23 июня в Омской области ожидается профилактика в вещании телеканалов

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Профилактика в вещании телеканалов ожидается в Омской области с 13 по 16 июня и с 19 по 23 июня. Об этом сообщило региональное правительство.

- Нестабильность трансляции телесигнала сопряжена с проведением демонтажных работ, требующих временного отключения передающего оборудования, - уточнили в пресс-службе.

Работы могут быть отменены в связи не погодными условиями. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

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