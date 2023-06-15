Минздрав Омской области получил в пользование 25 ФАПов стоимостью 450 млн рублей

Фото: минимущества Омской области

25 ФАПов стоимостью 450 млн рублей получил в пользование минздрав Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минимущества.

- Модули для фельдшерско-акушерских пунктов получили ЦРБ в Муромцевском, Нововаршавском, Полтавском, Шербакульском, Русско-Полянском, Черлакском, Москаленском, Горьковском, Омском, Кормиловском и Марьяновском, Павлоградском и Нижнеомском муниципальных районах, - уточнили в ведомстве.

В июне в эксплуатацию сданы уже 5 пунктов. Они установлены для жителей деревни Родная Долина Москаленского района, села Цветочное Русско-Полянского района, села Славянка Нововаршавского района, села Сыропятское Кормиловского района и деревни Шереметьевка Марьяновского района.

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