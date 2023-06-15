Омский вытрезвитель принимает по 12 человек ежедневно

Фото: минтруда по Омской области

Ежедневно по 12 человек принимает омский вытрезвитель. Об этом заявили в пресс-службе минтруда.

Подведомственное учреждение за год работы приняло три тысячи человек. Из них лишь 37 пришли самостоятельно.

- Ежедневно социальные услуги в отделении по вытрезвлению в среднем получают 10-12 человек. Мы отмечаем, что уровень доверия к отделению растет. За год он вырос с 59 % до 89 %. Это значит, что доставляемые полицией нетрезвые жители региона чаще решают принять помощь специалистов, – рассказала советник отдела регионального минтруда Оксана Рычкова.

Напомним, центр адаптации открылся в июле 2022 года. Для постояльцев оборудованы комнаты с индивидуальными спальными местами и тумбами, также есть санитарные помещения, сейф для хранения ценных вещей, комната первичного приема и медицинский кабинет. Оплата за нахождение в отделении ведется государством.

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