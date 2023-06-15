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НовостиОбщество15 июня 2023 4:54

Два омича-инвалида нашли работу лишь после вмешательства прокуратуры

Соискателей с особенностями здоровья намеренно игнорировали в центре занятости
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После вмешательства прокуратуры нашли работу два омича-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушение закона произошло в Калачинске. Там что в одном из образовательных учреждений района больше года не выделялись квоты на обеспечение работой людей с ограниченными возможностями. Но по приезде прокурора вмиг было выделено место одному соискателю с ограниченными возможностями.

Второй случай в этом же районе произошел с трактористом-инвалидом. Он также долго не мог найти работу, пока в центр занятости не нагрянула прокурорская проверка.

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