В Омске смонтирован постамент под памятник Бухгольцу

Фото: Михаил Минин

Постамент под памятник Бухгольцу смонтирован в Омске. Об этом сообщил скульптор Михаил Минин.

- Следующий этап – облицовка гранитными плитами постамента и площадки, эти работы начнутся 21 июня, а пока до этого времени бетон наберет силу, - уточнил специалист.

Пока строители залили фундамент, площадку и постамент. Сама фигура пока отличается в Екатеринбурге. Напомним, памятник основателю Омска будет установлен возле магазина «Океан» близ Иртышской Набережной.

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