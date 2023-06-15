В Омске смонтирован постамент под памятник Бухгольцу

Фото: Михаил Минин
Постамент под памятник Бухгольцу смонтирован в Омске. Об этом сообщил скульптор Михаил Минин.
- Следующий этап – облицовка гранитными плитами постамента и площадки, эти работы начнутся 21 июня, а пока до этого времени бетон наберет силу, - уточнил специалист.
Пока строители залили фундамент, площадку и постамент. Сама фигура пока отличается в Екатеринбурге. Напомним, памятник основателю Омска будет установлен возле магазина «Океан» близ Иртышской Набережной.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru