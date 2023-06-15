В Омск 16 июня может прилететь министр обороны РФ Сергей Шойгу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске в эту пятницу, 16 июня, может прилететь министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Город55» со ссылкой на собственные источники.

Как утверждает издание, глава федерального ведомства посетит омские оборонно-промышленные предприятия.

Напомним, в начале февраля этого года омские предприятия ОПК посетил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru