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НовостиОбщество15 июня 2023 3:30

В Омск 16 июня может прилететь министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны РФ посетит омские предприятия ОПК
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске в эту пятницу, 16 июня, может прилететь министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Город55» со ссылкой на собственные источники.

Как утверждает издание, глава федерального ведомства посетит омские оборонно-промышленные предприятия.

Напомним, в начале февраля этого года омские предприятия ОПК посетил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

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