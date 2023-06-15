В Омске полным ходом идет рекультивация крупной свалки в Кировском округе

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой мэрии Омска

В Омске в соответствии с графиком идут работы по рекультивации мусорного полигона в Кировском округе. Сейчас подрядчик в лице ООО «Баромембранная технология – сервис» свозит отходы с прилегающей территории в так называемое свалочное тело. Напомним, рекультивацию свалки в рамках нацпроекта «Экология» планируют завершить до конца мая 2024 года.

— Этот полигон отличается от других площадью земельного участка — 75 га, из них 42 га составляет площадь земель, занятая отходами. Завершить работы по контракту планируется до конца мая 2024 года, и сейчас подрядчик с графиком справляется, даже работает с опережением. По окончании рекультивации на месте бывшего мусорного полигона мы получим зелёный холм высотой в 10 метров, полностью засеянный многолетними травами, — рассказал Александр Бычек, и.о. начальника отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Александр Бычек.

Отметим, в Омске в рамках нацпроекта также продолжается рекультивация еще трех мусорных полигонов, расположенных в Центральном, Советском и Ленинском округах.

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