В ходе СВО погиб военнослужащий из Знаменского района Омской области

Фото: ВКонтакте.

В ходе СВО погиб житель Знаменского района Омской области, 46-летний Дмитрий Сластников, сообщили власти муниципалитета через официальный паблик администрации в соцсети ВКонтакте. Сообщение о гибели появилось только сейчас, в то время, когда дата сметри - 23 марта текущего года.

- С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, 23 марта 2023 года погиб наш земляк Сластников Дмитрий Владимирович, 1977 года рождения, - заявляется в посте паблика.

С телом бойца будут прощаться в 12:00 15 июня 2023 года по улице Первомайская, 4, квартира 1. В 12:20 прощание пройдет на Центральной площади у Мемориала.

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