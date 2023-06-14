15 июня в Омске пройдет уборка набережной Оми и набережной Тухачевского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил о проведении 15 июня акции «Чистый четверг».

Сотрудники горадминистрации, горсовета и муниципальных учреждений собираются навести чистоту на набережной Оми, набережной Тухачевского (от Юбилейного моста до Омской крепости), в прибрежной зоне Иртыша (от Ленинградского моста до Речного вокзала), на бульваре Мартынова, территории, прилегающей к улице Ленина, Чокана Валиханова, проспекту Карла Маркса, Ленинградской площади и пр.

Все желающие омичи могут присоединиться к «Чистому четвергу». Далее по четвергам акция будет продолжена.

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