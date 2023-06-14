В Омске может появиться агрокомплекс круглогодичного цикла работы

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

В своем телеграм-канале глава Омского региона Виталий Хоценко сообщил, что в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил вопрос создания в регионе агрокомплекса круглогодичного цикла. Переговоры шли с представителями агрохолдинга «ЭКО-культура».

- Ведем переговоры о создании современного тепличного комплекса площадью 60 гектаров по выращиванию овощей закрытого грунта. Такое предприятие позволит создать более 1000 новых рабочих мест с достойной заработной платой и обеспечить нашу область свежими овощами, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков, - пояснил врио губернатора Омской области. Сумма инвестиций составит более 25 миллиардов рублей.

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