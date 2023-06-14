До 22 июня омский аэропорт ищет подрядчика для ямочного ремонта дорог

Фото: сайт аэропорта.

На сайте госзакупок появился тендер от ОАО «Омский аэропорт», который ищет подрядчика по ремонту асфальтобетонных аэродромных покрытий. Это будет ямочный ремонт на мумму 18 миллионов рублей. Планируется отремонтировать перрон, места стоянок воздушных судов, рулежной дорожки. На работу отводится 20 дней.

При этом сам ремонт будут вести ежедневно с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу под руководством работника аэродромной службы. На стоянках ВС и рулежных дорожках весь цикл работ на сменной захватке должен быть выполнен за один день.

Ремонт не должен привнести никаких изменений в работу аэропорта.

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