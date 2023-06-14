Менеджер, инженер, водитель-экспедитор: названы самые восокооплачиваемые профессии в Омске

Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали 115 тысяч вакансий в крупнейших городах России и назвали среди них самые высокооплачиваемые в Омске. Так 200 тысяч рублей готовы платить менеджеру в коммерческом отделе на научно-производственном предприятии.

154 тысячи рублей составляет оплата труда ведущего инженера отдела подготовки производства. И, наконец, 150 тысяч рублей получит водитель-экспедитор с категорией Е.

Достойную зарплату обещают водителям категории С, Е - от 90 до 120 тысяч рублей.

Пятерку замыкает зарплата по вакансии инженера-строителя с оплатой тружа 70 тысяч рублей ежемесячно.

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