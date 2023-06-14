Бывший вице-мэр Омска Козубович возглавил ассоциацию «Строители Омска»

Фото: likado.ru.

Бывший вице-мэр Омска и глава городского департамента строительства Сергей Козубович возглавил Ассоциацию «Строители Омска». Сейчас ассоциация объединяет 340 предпринимателей и организаций, активных в сфере строительства. Согласно ЕГРЮЛ, ее история ведется с марта 2017 года. До Козубовича президентом организации являлся Владимир Гречухин, сообщает «СуперОмск». .

- Я в общем-то вернулся: в свое время я совместно с коллективом и инициативной группой создавал это СРО. Чтобы не только контролировать, но и помогать членам СРО в решении тех задач, которые перед ними стоят, - приводит цитату назначенца источник.

Напомним, в феврале 2023 года по истечении годичного трудового договора, 62-летний Сергей Козубович покинул пост главы депстроя, затем зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя по основному виду деятельности «деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru