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НовостиОбщество14 июня 2023 12:47

Бывший директор омского колледжа культуры и искусств Ирина Лахтина возглавила детскую школу искусств

Директор этой школы искусств будет руководить только музыкальным отделением
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: омскпортал.ру.

Фото: омскпортал.ру.

Департамент культуры омской администрации сообщил о новом назначении. В связи с тем, что директор детской школы искусств № 12 в Советском округе города Сергей Янин больше не будет руководить учреждением по состоянию здоровья, новыс руководителем детского учреждения назначена Ирина Лахтина. Ранее, с 2010 по 2021 годы она возглавляла в городе омский колледж культуры и искусств.

Лахтина приступит к своим новым обязанностям с 1 июля текущего года. Янин тоже продолжит работу в школе, но в качестве руководителя музыкальным отделением.

Кандидат педагогических наук Ирина Лахтина проработала в Омском областном колледже культуры и искусств с 1981 года, в том числе с 2010 года – в должности директора.

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