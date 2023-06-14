В пробах почвы Омской области превышены допустимые показатели опасных бактерий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский референтный центр Россельхознадзора провел лабораторные исследования проб почв в Омской области. Исследования провели в мае в рамках выполнения государственного задания (техногенное загрязнение).

В результате в 15 образцах из 20 было обнаружено превышение количества обобщенных колиформных бактерий (ОКБ), в том числе кишечной палочки (E.coli). Еще в пяти образцах кроме ОКБ и E.coli нашли фекальные энтерококки. Все это не соответствует требованиям СанПиН.

Наличие в почве ОКБ, в том числе E.coli является показателем фекальной загрязнённости. Проникая в почву с продуктами жизнедеятельности людей и животных (больных, либо носителей инфекции), опасные бактерии могут попасть из почвы в поверхностные водоисточники, приземную атмосферу и продукты урожая.

Результаты испытаний добавили в единую автоматизированную систему «Веста», протоколы направили в территориальное Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

Внимание специалистов привлек земельный участок площадью 1545 кв. м., находящегося в Азовском районе. Сотрудники ведомства направили информацию о загрязненном участке в полицию с целью установить причастных к совершению правонарушения. Арендатору участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

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