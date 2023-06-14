Делегация Омской области под руководством Виталия Хоценко прибыла на ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Виталий Хоценко возглавил делегацию Омской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В дни проведения форума — с 14 по 17 июня — у Виталия Хоценко запланированы официальные и деловые контакты, подписание соглашений, встречи и переговоры с представителями федеральных ведомств, российских регионов и дружественных зарубежных государств, а также с топ-менеджерами крупных отечественных компаний.

Глава региона также примет участие в открытии выставочного стенда сибирских регионов под брендом «Большая Сибирь», презентации, посвященной экономическому потенциалу региону, а также в центральном событии всего форума — в пленарном заседании с участием Президента РФ Владимира Путина.

В рамках Петербургского международного экономического форума планируется обсудить развитие в Омской области проектов в таких сферах, как создание спортивных объектов, теплицы, разработка новых высокотехнологичных продуктов для промышленности, логистика. На полях форма также будут обсуждены и партнерские проекты в образовании, социальной сфере, лесопереработке, а также подписаны документы о межрегиональном и международном сотрудничестве.

В состав омской делегации под руководством Виталия Хоценко вошли зампреды областного правительства Дмитрий Ушаков, Андрей Шпиленко, министр экономики Анна Негодуйко, министр сельского хозяйства Николай Дрофа, министр транспорта и дорожного хозяйства Динар Курманов, министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, гендиректор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун, мэр Омска Сергей Шелест, а также главы Омского, Любинского и Калачинского муниципальных районов.

Отметим, ПМЭФ — один из крупнейших международных экономических форумов. В нем ежегодно участвуют главы государств и правительств, руководители международных организаций и компаний, ведущие мировые эксперты и лидеры СМИ. В 2023 году главная тема форума: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».