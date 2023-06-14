В Омске при столкновении «Киа» с «Тойотой» на 3-й Островской пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске сегодня днем, 14 июня, на Левобережье столкнулись две иномарки. Пострадали два человека.

— Предварительно установлено, что 36-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа», двигаясь по улице 3-й Островская в районе строения № 64, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобиля «Тойота» под управлением 32-летнего мужчины, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажир автомобиля «Киа» — 14-летняя девочка. Их доставили в больницу.

Все обстоятельства и причины происшествия госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

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