В Омской области в ближайшие дни ожидаются дожди с грозой и сильный ветер

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омскую область в ближайшие дни придут дожди с грозой и сильный ветер. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В четверг, 15 июня, ночью столбик термометра покажет +9...+14, местами до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов. В отдельных частях Омской области пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду.

В пятницу, 16 июня, погода в Омске и области существенно не изменится. Так, в ночные часы температура воздуха составит +9...+14 градусов. В северных районах области будет холоднее — до +4 градусов. Возможен небольшой дождь. Днем от +22 до +27 градусов и без осадков. Ветер западный, северо-западный. Его скорость составит от 9 до 14 метров в секунду.

В субботу, 17 июня, ночью будет +9...+14, по северо-западу области — до +4 градусов. Днем столбик термометра покажет +22...+27 градусов. На севере Омской области погода не порадует — во второй половине дня ожидается лишь +15...+20 градусов. В течение суток местами по территории области возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, северо-западный со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

Отметим, по 16 июня местами по Омской области сохранится и ожидается опасное явление — 5 класс горимости.

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