Омичку, продавшую алкоголь подростку, суд приговорил к штрафу в 15 тыс. рублей

Фото: ИВАНОВА Диана
В Омске суд вынес приговор 50-летней женщине, продавшей алкоголь подростку. Ранее омичка уже попадалась на продаже спиртного несовершеннолетним.
— В феврале 2023 года обвиняемая, работая продавцом в торговом павильоне по улице 75-й Гвардейской бригады, не потребовала у подростка документ, удостоверяющий личность, и реализовала ему алкогольный напиток, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Вину в совершении преступления омичка признала в полном объеме.
Октябрьский районный с применением положений ст. 64 УК РФ назначил женщине штраф в размере 15 тысяч рублей.
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