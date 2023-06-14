Омичку, продавшую алкоголь подростку, суд приговорил к штрафу в 15 тыс. рублей

Фото: ИВАНОВА Диана

В Омске суд вынес приговор 50-летней женщине, продавшей алкоголь подростку. Ранее омичка уже попадалась на продаже спиртного несовершеннолетним.

— В феврале 2023 года обвиняемая, работая продавцом в торговом павильоне по улице 75-й Гвардейской бригады, не потребовала у подростка документ, удостоверяющий личность, и реализовала ему алкогольный напиток, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Вину в совершении преступления омичка признала в полном объеме.

Октябрьский районный с применением положений ст. 64 УК РФ назначил женщине штраф в размере 15 тысяч рублей.

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