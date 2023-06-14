В Омске при поддержке ОНПЗ состоялось первенство студенческой хоккейной лиги

Омский нефтеперерабатывающий завод поддержал хоккейный проект по программе социальных инвестиций «Родные города». Одной из значимых составляющих проекта стало проведение студенческого первенства по хоккею города Омска на льду «Сибирского нетфяника». Победителем первенств стали представители Омского государственного университета.

«Рад, что Омский НПЗ поддержал проект «Хоккей для всех». Это дало нам широкие возможности для проведения самых разных активностей. Например, в прошлом году все команды студенческого первенства играли в одной группе между собой. Победители выходили в плей-офф и разыгрывали между собой кубок. В этом сезоне мы полностью поменяли концепцию. Добавился еще один вуз, мы объединили большую часть всех высших учебных заведений и разделили команды на две группы», — пояснил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.

Команды разделились на две группы, сильнейшие (СибГУФК, Омская академия МВД, Омский автобронетанковый инженерный институт, ОмГУПС) состязались в группе А. Команды ОмГУ, ОмГМУ, Омского колледжа профессиональных технологий, СибАДИ и ОмГАУ образовали группу Б.

В группах в итоге захватывающих поединков победили команды ОмГУ и Автобронетанкового инженерного института. В суперфинале между ними развернулась борьба за победу. Это новация региональной федерации хоккея, такого формата в Омске раньше не было.

«Доступность массового спорта для омичей, повышение уровня их физической подготовки являются одним из главных направлений социальной деятельности Омского НПЗ. Спорт воспитывает характер, приучает к здоровому образу жизни. А хоккей для Омска — больше чем игра, неудивительно, что молодежь с удовольствием участвует в первенстве. Студенты с азартом включились в ледовые поединки, показав мастерство и волю к победе», — подчеркнул руководитель ОНПЗ Олег Белявский.

В проекте «Хоккей для всех» объединились различные спортивные активности. Например, в регионе впервые за тридцать лет прошел глобальный региональный турнир по хоккею для детей, возрожденный с помощью Омского НПЗ. Региональная федерация хоккея провела для юных спортсменов мастер-классы со знаменитыми хоккеистами. А для развития женского хоккея в Омской области была сформирована команда «Омская ракета», осенью состоится турнир по хоккею для девочек младшего возраста.